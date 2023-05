Burkhards Missverständnis über Dreierbeziehung

„Krone“: Sie sind zuletzt wieder oft in Österreich, wie kommt’s?

Gedeon Burkhard: Zuletzt war ich wohl öfter durch meinen YouTube-Channel mit dem „Schraubenerzähler“ gefragter. Hier hat es sich durch Zufall ergeben, weil man einen Erzähler gesucht hatte. Ich hatte Zeit und Lust - und so bin ich jetzt schon wieder da, was mich sehr freut. Ich hoffe, das hat jetzt etwas angestoßen, dass ich auch danach wieder öfter in Wien sein kann.