Rumänischer Trickdieb (38) muss ins Gefängnis

In vier Juwelier- und Antiquitätengeschäften in Salzburg, Niederösterreich und Kärnten soll ein 38-jähriger Rumäne im Sommer 2021 zugeschlagen haben. Die Beute aus den Trickdiebstählen: Schmuck und Uhren im Wert von 60.000 Euro. Am Mittwoch stand der dreifach Vorbestrafte (Verteidiger Kurt Jelinek) vor dem Salzburger Landesgericht. Er zeigte sich geständig und beteuerte, dass es ihm leid tue.