Für Reparatur einer Dachrinne 10.000 Euro verlangt

Vier rumänische Staatsangehörige boten einem 86-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck Dachdecker- und Spenglerarbeiten an. Dabei verrichteten sie am Dienstag Arbeiten an der Dachrinne des Mannes und verlangten danach knapp 10.000 Euro. Da der Mann dieses Geld in bar nicht Zuhause hatte, entlockten sie ihm ein paar Hundert Euro und Schmuck, wie Ringe und Ketten, die er ihnen freiwillig übergab.