Abenteuer New York für Struber beendet

Im Vorjahr schaffte der Kuchler Struber, der in der Vergangenheit als Co-Trainer für Red Bull Salzburg arbeitete und später in der Akademie und für Liefering tätig war, mit den New Yorker Bullen den Sprung in die erste Play-off-Runde, wo man an Philadelphia Union scheiterte. Im US Open-Cup schied man im Halbfinale aus.