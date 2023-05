Spatenstich für neue Schredderhalle in Haimburg

Rund 55.000 Tonnen Polypropylen und Polystyrol werden jährlich von PreZero in Haimburg geschreddert, gewaschen und zu Granulat verarbeitet. „Mit der Investition von 10 Millionen Euro in die neue Schredderhaller werden unsere Prozesse effizienter“, erklärt Geschäftsführer Robert Lackner beim Spatenstich am Montag. „Nicht nur Gabelstaplerfahrten werden von fast 20 auf zwei Kilometer reduziert. Auch zukünftige Erweiterungen werden so leichter möglich sein.“ Das Unternehmen hat seinen österreichischen Hauptsitz in Haimburg und gehört zur Schwarz-Gruppe, die neben dem Betrieb von Lidl und Kaufland nun auch ins Plastikrecycling eingestiegen ist.