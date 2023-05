Vorbeugen ist besser als leiden

„Bei Migräne pocht es plötzlich so stark im Kopf, die Kopfschmerzen kommen in einzelnen Attacken, viele Betroffene ziehen sich dann zurück und können schlichtweg den Alltag nicht mehr stemmen“, erklärt die Past-Präsidentin der österreichischen Kopfschmerzgesellschaft, Professorin Karin Zebenholzer. „Andere Begleiterscheinungen sind ebenfalls Übelkeit“, so die Expertin.