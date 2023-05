Traditions-Derby eskaliert! Polizeieinsatz bei 1:0

15 Minuten dauerte das Chaos insgesamt, ehe der Ball wieder rollte und die beiden Mannschaften wenig später schließlich den Weg in ihre Kabinen fanden. In der argentinischen Primera Division gibt River Plate klar den Ton an, als 13. der Liga ist der Frust bei Boca Juniors hingegen groß, mit Aktionen wie diesen werden sich die Spieler wohl dennoch keinen Gefallen machen.