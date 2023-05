Jugendbande nach Raubversuch mit Messer in Haft

Eine Jugendbande (ein 15-Jähriger und zwei 17-Jährige) bedrohten Donnerstagabend am Urfahranermarkt zwei andere Jugendliche mit einem Messer und forderten Geld. Nun landeten die Teenager in Haft. Bei ihrer Einvernahme gaben sie an, dass die Aktion nur ein Scherz gewesen sei.