Taschkent im Villgratental

Waren das noch Zeiten, als wegen Faustkämpfen wie „Rumble in the Jungle“ in Kinshasa (Foreman vs. Ali) oder „Thrilla in Manila“ (Ali vs. Frazier) in Quezon City (beide um 4 Uhr MEZ) sehr früh aufgestanden oder sehr spät zu Bett gegangen wurde, um den Spektakeln telemedial beiwohnen zu können. Beim Amateurboxen war das schon immer unspektakulärer, aber immerhin war es früher der Sportberichterstattung noch eine Meldung wert, wenn irgendwo eine Weltmeisterschaft ausgetragen wurde. Das ist heute ein wenig anders, denn die International Boxing Association (IBA) ist unter der Leitung ihres sinister-halbseidenen russischen Präsidenten Umar Kremlew (sic!) mittlerweile derart in Verruf geraten, dass selbst IOC-Chef Thomas Bach (und das will wirklich was heißen) darüber nachdenkt, Olympische Spiele künftig ohne Boxwettbewerbe durchzuführen. Für 2028 ist dies sogar schon beschlossene Sache.