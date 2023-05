Fußgänger (50) bei Kollision mit Auto getötet

Ein 50-jähriger Fußgänger aus Braunau ist am Samstag gegen 21.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ortschaft Wildenau (Gemeinde Aspach) getötet worden. Ein 53-jähriger Autolenker aus Altheim dürfte den dunkel bekleideten Mann auf einer Abbiegespur der Wildenauer Landesstraße (L 507) in der Nähe eines Badesees offenbar zu spät gesehen und mit seinem Pkw gerammt haben.