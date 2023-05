Auf Flucht vor Flammen in der Toilette erstickt

„Wir hoffen immer noch, dass die beiden Bewohner plötzlich anrufen und fragen, was denn in der Nacht mit ihrem Haus passiert sei. Aber wenn sie daheim waren, dann haben sie keine Chance gehabt“, sehnte Seewalchens Bürgermeister Gerald Egger (VP) Samstagfrüh noch ein Wunder herbei. Er war selbst vor Ort, als am Freitag kurz nach 18 Uhr Feuer in dem Einfamilienhaus in der Ortschaft Rosenau ausbrach und das Bangen um ein dort wohnendes älteres Ehepaar begann.