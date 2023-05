Mit der U-Bahn des Todes zum Friedhof und retour

Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten, berichten oft, dass sie sich wie in einem Tunnel gefühlt haben, der ans Licht führt. Diesem Faktum zollt Regisseurin Anja M. Wohlfahrt in „Death and all his Friends“ Tribut und schickt die Teilnehmer der Bürger*innenbühne mit einer U-Bahn auf einen Trip, der vom Sterben zum Leben führt (und retour).