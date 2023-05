Rosa, Lila, Rot als Trendfarben unter den Damen

Camilla und Kate als Style-Vorbild

Aber auch Weiß stand hoch im Trend - immerhin hatten sich Königin Camilla und Prinzessin Kate für weiße Roben entschieden. So strahlte Königin Maxima in einem wundervollen Kleid in Weiß, ebenso wie Fürstin Charlene in einem weißen Ensemble aus Rock und Blazer eine gute Figur machte.