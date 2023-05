Fußball neben Gaskammern - KZ schockiert Verein!

SS-Spiele auch gegen LASK

Um nicht zu vergessen, zu mahnen und zu erinnern. An Zeiten, in denen eine SS-Mannschaft immer an Sonntagen nicht nur gegen normale Vereine wie den LASK spielte und 1944/45 sogar den OÖ-Herbstmeistertitel erringen konnte. Nein, das Team mit den Runen auf der Brust spielte vor Publikum auch gegen Häftlinge. Während Mitgefangene direkt daneben in Gaskammern starben.