Bücherei und Spaß, das geht

Von allem Anfang an war es eine mutige Ansage: Während Hauptbüchereien anderswo oft Elfenbeintürme in Nobelstadtteilen sind, thront Wiens Hauptbücherei seit 20 Jahren justament über der U6-Station Burggasse und behauptet so einen Platz für Bücher knietief im Stadtleben. Vergessen sind anfängliche Unkenrufe zu Standort und Architektur - das Versprechen eines einladenden Hauses wurde mehr als eingelöst, wie jeder Blick auf die große Freitreppe beweist, sobald der Winter vorbei ist.