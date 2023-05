„ÖVP, noch habt’s Mehrheit, MEHR HEIT als morgen“

„Das mit der Inflation ist so eine Geschichte“

„Das Einzige, wo etwas weitergegangen ist, ist die Inflation“, holte Luis aus Südtirol aus, „das mit der Inflation ist so eine Geschichte. Ihr sagt, dass wir 10 Prozent Inflation haben, doch alles ist um 30 Prozent teurer geworden. Wer kann jetzt hier nicht rechnen?“ Dann wandte er sich an LH Anton Mattle: „Das musst du mir erklären. Wasser ist nicht teurer geworden und rinnt vom Berg, schupft man ein Radl an, wird daraus Strom gemacht, die Tiwag gehört den Tirolern. Das heißt: Die Tiroler erhöhen den Preis für den Strom, den sie sich selbst verkaufen.“