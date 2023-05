Sandhausen will Austria-Boss: „Tinte ist trocken!“

Der abstiegsgefährdete SV Sandhausen verlautbarte am heutigen Donnerstag: „Die Tinte ist trocken!“ Mit wem, verriet Präsident Jürgen Machmeier allerdings nicht. Nur so viel: „Der Wunschkandidat hat sein ligaunabhängiges Arbeitspapier am Donnerstag unterschrieben und wird am 1. Juli 2023 mit Beginn der neuen Saison hier aktiv.“