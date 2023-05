Taylor, steht ein großes Liebes-Comeback bevor?

Doch nicht Alonso Swifts neuer Herzbube?

Nachdem dieser in mehreren Videos auf seinem Tik Tok-Account diesen Gerüchten zusätzlich eingeheizt hatte, scheint es sich nach den neuesten Ereignissen dabei mehr um einen Spaß, vielleicht auch einen nicht mal schlechten PR-Gag seinerseits gehandelt zu haben. In den Clips ist beispielsweise zu sehen, wie er zu Songs der US-Amerikanerin performt und dann verschmitzt in die Kamera grinst.