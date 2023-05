„Mehr Geld für Müll ausgegeben!“

Laut Ermittlungen der Arbeiterkammer muss ein Österreicher durchschnittlich 244 Tage arbeiten, um einen Platz in der teuersten Opernball-Loge zu bekommen. Ist es also gerechtfertigt, so einen Ball in der Krise zu veranstalten? Auch in England findet man - mit Blick auf die Krönung - ähnliche Themen, die zum Diskutieren anregen.