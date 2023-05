Nach Met Gala feierten die Promis freizügig weiter

Modeparty zu Ehren Lagerfelds

Das Motto der von „Vogue“-Chefin Anna Wintour alljährlich im Metropolitan Museum of Art in New York organisierten Modegala zugunsten des Kostüm-Instituts des Museums lautete für 2023 „Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty“. Der berühmte deutsche Designer starb am 19. Februar 2019 im Alter von 85 Jahren an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs. Er arbeitete als Kreativdesigner für Chanel, Fendi und war für sein eigenes Label tätig.