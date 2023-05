Auszeichnung für zwölf steirische Persönlichkeiten

Zur Überreichung von Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark lud LH Christopher Drexler am Dienstag in die Aula der Alten Universität in Graz. Neben jenen ausgezeichneten Persönlichkeiten fanden sich auch zahlreiche Familienangehörige, Freunde und Wegbegleiter sowie Ehrengäste - darunter der ehemalige Salzburger Landeshauptmann Franz Schausberger, em. Bischof Egon Kapellari, Bischofsvikar Heinrich Schnuderl, der ehemalige LH-Stellvertreter Leopold Schöggl, die Nationalratsabgeordnete Verena Nussbaum, die in Vertretung von LH-Stellvertreter Anton Lang mit Drexler die Überreichung vornahm, und der Landtagsabgeordnete Lambert Schönleitner - beim Festakt ein.