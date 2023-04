Feuerwehr-Helden vor Übung noch im echten Einsatz

Zug entgleist, Künstliche Intelligenz hilft

Von Kuchl bis Oberndorf wurde gestern, Samstag, ein Jahrhunderthochwasser angenommen. 800 Einsatzkräfte rückten an vier Schauplätzen aus. Sie mussten Statisten aus dem Wallersee, der Salzach retten oder Verschüttete aus Gebäuden in der Stadt holen. Alles nur eine Annahme, die aber für die Retter aus Österreich und Bayern täuschend echt über die Bühne ging. In Kuchl wurde extra ein Zug zum Entgleisen gebracht. Er rammte drei Autos, Chemikalien traten aus.