Das gibt‘s am Urfahranermarkt alles zu erleben

Die 57 Fahrgeschäfte im Vergnügungspark sind fahrbereit, die 76 Beschicker in den Ausstellungshallen der Messe Linz und die 103 Verkaufsstände bestens bestückt. Und weil auch in den Festzelten sowie in der beliebten Donaualm das Bier eingekühlt ist, Henderl- und Bratwürstel-Griller auf ihren Einsatz warten und auch bei den 42 Konsumationsbetrieben Schaumrollen, Kokosbusserln und allerhand andere Leckereien zum Anbeißen einladen, kann’s endlich losgehen.