Zahnärztin aus Iran darf Ordination nicht eröffnen

Seit Oktober 2021 ist in Neuhofen die Zahnarzt-Kassenstelle in der Kirschengasse geschlossen. Damit ist in der 6800-Einwohner-Gemeinde nur eine Kassenstelle besetzt. Das könnte trotz einer Interessentin noch eine Weile so bleiben. „Sie ist Iranerin und darf als Drittstaatsangehörige nur eine Wahlarzt-, aber keine Kassenstelle führen. Dabei ist sie nostrifizierte Zahnärztin und arbeitet seit Jahren in Wien“, ärgert sich Zahra Eslami.