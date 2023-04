Die Wohnungssuche in Salzburg frustriert

Inklusive Betriebskosten 25 Euro je Quadratmeter

Mein Traum zerplatzt in der Sekunde. 20 Euro je Quadratmeter in ruhiger Lage? Das hätte ich mir mit Bauchweh geleistet, ich hätte sofort zugeschlagen. Das dürften sich auch zehn andere Interessenten gedacht haben, die zur Besichtigung gekommen sind. Binnen 24 Stunden nach Veröffentlichung hätten sich 30 Personen gemeldet, sagt die Vermieterin. Mein Problem und vermutlich auch das der anderen: Auf der Internetplattform ist bei den Inseraten meist auf einen Blick zu sehen, wie hoch die Gesamtbelastung ist. Miete inklusive Betriebskosten. Die Vermieterin hat bei der Eingabe etwas übersehen. Sie will nicht 1030, sondern 1315 Euro.