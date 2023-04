Österreich altert: Durchschnitt bei 43,2 Jahren

Landeshauptstädte: Eisenstadt mit stärkstem Wachstum

Die höchsten Zuwächse gab es weiter in den Städten und deren Umland. Die Landeshauptstadt mit dem stärksten Wachstum war Eisenstadt (plus 16,2 Prozent), gefolgt von Wien (plus 12,4 Prozent) und Graz (plus 11,5 Prozent). Das stärkste Plus außerhalb der Landeshauptstädte verzeichneten die Bezirke Bruck an der Leitha (plus 14,6 Prozent), Wiener Neustadt/Stadt (plus 14 Prozent), Graz-Umgebung (plus 11,8 Prozent) und Gänserndorf (plus 11,6 Prozent).