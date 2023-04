„Der Titel würde uns das Leben enorm verschönern“

Sie haben aber auch für die Mannschaft markante Verstärkungen angekündigt?

Dass wir in gewissen Bereichen Verstärkungen brauchen, ist klar. Dass wir Finanzmittel in die Hand nehmen müssen, ist auch klar. Aber im Rahmen, das Geld fällt nicht vom Himmel. Wir haben dem Sportdirektor einen Rahmen gegeben, er soll sich jetzt auf die Suche machen und nicht erst, wenn man weiß, ob wir international spielen, also möglicherweise im September.