Taylor Swift? Alonso heizt die Liebes-Gerüchte an

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat offenbar durchaus Spaß an den hartnäckigen Gerüchten um eine angebliche Liebesbeziehung mit Sängerin Taylor Swift. Vor dem Großen Preis von Aserbaidschan in Baku vermied der 41-jährige Spanier am Donnerstag eine klare Aussage zu den Spekulationen, die seit Tagen um ihn und die 33-jährige US-Amerikanerin kursieren.