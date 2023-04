Pfleger im Visier: 16 Leichen werden exhumiert

Auffallend sei laut den Ermittlern die hohe Zahl an Todesfällen im Seniorenheim der süditalienischen Stadt Foggia zwischen November 2022 und Februar 2023. Die ersten Exhumierungen haben am vergangenen Montag begonnen und werden in den kommenden Tagen in Abstimmung mit dem Gerichtsmediziner fortgesetzt, berichteten italienische Medien. An den Leichen werden eine Autopsie und toxikologische Untersuchungen durchgeführt.