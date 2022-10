Mehr Studienplätze für Pflegeberufe in Graz

An der FH Joanneum in Graz werden die Kapazitäten beim Studiengang Gesundheits- und Krankenpflege aufgestockt: Von den bisherigen 216 Anfängerstudienplätzen pro Jahr auf 288 bis zum Start des Wintersemesters 2023/24, teilte das Land Steiermarkam Donnerstag mit. Mit dem Ausbau will man dem steigenden Bedarf an Fachkräften in den Gesundheits-und Pflegeberufen nachkommen.