Briten lieferten Uran-Munition an Ukraine

Laut Angaben des britischen Verteidigungsministers James Heappey hat die Regierung in London bereits eine Großzahl an panzerbrechender Munition mit abgereichertem Uran an die Ukraine geliefert. Aus Sicherheitsgründen wollte er in einer Anfragebeantwortung im britischen Parlament aber nicht verraten, wie viel davon die ukrainische Armee bereits verschossen hatte. Moskau warnt nach dieser Enthüllung: „Die Briten sollten wissen, dass sie dafür die Verantwortung werden tragen müssen.“