Britische Pläne zu Uran-Munition: Moskau erbost

„Ich möchte anmerken, dass Russland gezwungen sein wird, entsprechend zu reagieren, wenn all dies passiert“, sagte Präsident Wladimir Putin am Dienstag nach einem Treffen mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping in Moskau (siehe Bild unten). Auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu drohte: „Natürlich hat Russland eine Antwort parat.“