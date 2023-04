Hitlergruß in Religionsstunde: Lehrer suspendiert

Herr Lehrer, was war da los? Riesenaufregung an einer obersteirischen Schule: Laut Recherchen der „Steirerkrone“ musste ein Pädagoge - er unterrichtet ausgerechnet Religion - suspendiert werden, nachdem Kinder ihren Eltern und der Direktion von „irritierenden Vorkommnissen“ berichtet hatten. „Er hat sich immer so komisch verhalten“, schildern Schüler der betroffenen Bildungseinrichtung übereinstimmend der „Krone“. „Er hat sich sogar hinter der Tafel vor uns versteckt!“