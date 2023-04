Gesunde Gemüsestangen haben jetzt wieder Saison

Spargelwirtschaft seit 1989

Sein Vater – ebenfalls Andreas – hat 1989 angefangen, in Illmitz Spargel anzubauen. Gemeinsam bewirtschaften die beiden acht Hektar Spargelflächen. Die Ernte hat heuer ungefähr zur selben Zeit wie im Vorjahr gestartet. Über die Nachfrage kann sich Andreas Haider nicht beklagen. Während des Fototermins kommen und gehen Kunden, die auch alle nachfragen, ob es das Stangengemüse auch schon in Grün gehalten gibt. Hier muss er vertrösten, aber das macht nichts, die Spargel-Liebhaber kommen auch nächste Woche, um sich ihre Dosis an Gesundheit zu holen.