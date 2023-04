„Warum kann Alaba bei Real so gefeiert werden?“

Sein knapp sechs Jahre jüngerer Landsmann Gamper sieht sich ebenfalls in einer anhaltenden Helfer-Rolle. „Grundsätzlich ist es so, dass jeder, der Profi ist, das Ziel hat, Rennen zu gewinnen - egal, ob Helfer oder Kapitän. Aber es ist eben auch so, dass man frühzeitig erkennen muss, wo man seine Stärken und das beste Talent hat“, erklärt Gamper. In seinem Fall sehe er sich ganz klar als Helfer. „In den nächsten Jahren will ich mich dahin entwickeln, einfach ein Weltklasse-Helfer zu sein und ich will mich in der Position stärken.“