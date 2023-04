Salzburger enttäuscht: „Wähler vergessen nicht“

„Außer dem starken Abschneiden der KPÖ hat mich der Wahlausgang nicht überrascht“, meint etwa Harald Wernegger. „Da waren wohl sehr viele Proteststimmen dabei, ebenso bei der FPÖ“, wagt er eine erste Blitz-Analyse. Ein weiterer Stadtbewohner wirft ein: „Die ÖVP hätte eine noch deftigere Niederlage verdient. Was die Landesregierung in den vergangenen Jahren aufgeführt hat, war nicht in Ordnung.“ Was er damit meint? „Corona.“