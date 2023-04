Hilfloses Pferd mit Mistgabel schwer verletzt

Der Schock sitzt noch immer ganz tief. Und dazu kommen die quälenden Fragen: Wer macht so etwas? Wer ist zu so einer schrecklichen Tat fähig? Und was, wenn der Täter zurückkommt? Simone Hennerbichler kann es auf jeden Fall noch immer nicht glauben, was da in der Nacht von Sonntag auf Montag auf ihrem Pferdehof in Freistadt passiert ist.