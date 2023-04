Ukraine-Getreide: Finnland kritisiert Importstopp

Getreide als wichtige Einnahmequelle für die Ukraine

Die Exporte in und durch die EU stellen für die vom Angriff Russlands belastete Ukraine eine wichtige Einnahmequelle dar. Das Thema steht am Dienstag bei einem Treffen der EU-Agrarminister in Luxemburg im Mittelpunkt, wie der Vorsitzende des Treffens, Schwedens Agrarminister Peter Kullgren sagte.