Wer Fische zum Fliegen bringt, wird ausgezeichnet

Bewusstsein in der Gesellschaft schaffen

„Menschen mit Beeinträchtigung gehören selbstverständlich in die Mitte unserer Gesellschaft“, sagt Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP). Es sei daher an der Zeit, Maßnahmen, die das Miteinander fördern, vor den Vorhang zu holen. „Mir ist es ein persönliches Anliegen, diese Leistungen auszuzeichnen und ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft zu schaffen“, ergänzt Hattmannsdorfer.