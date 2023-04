Bombenanschlag: Zahlreiche Tote in Pakistan

Friedensvertrag mit Regierung gescheitert

Pakistanische Sicherheitskräfte gehen seit einiger Zeit wieder stärker gegen die Taliban in ihrem Land vor. Ende vergangenen Jahres hatten die pakistanischen Taliban einen Friedensvertrag mit der Regierung in Islamabad für beendet erklärt und haben seitdem mehrere Anschläge für sich reklamiert. Im Jänner starben in der Millionenstadt Peshawar nach einem Selbstmordanschlag mindestens 84 Menschen, die meisten davon Polizisten.