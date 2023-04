EU entsendet zivile Mission nach Moldau

Präsidentin ruft zu Großkundgebung auf

Vor knapp zwei Wochen rief die moldauische Staatspräsidentin Maia Sandu in einer Fernsehansprache zu einer proeuropäischen Großkundgebung in der Hauptstadt Chisinau auf. Bisher sei Dank der „mit schmutzigem Geld“ finanzierten Proteste stets nur die Stimme der prorussischen Kräfte vernehmbar gewesen - es sei an der Zeit, dass „die Welt endlich auch die Stimme der vielen“, nämlich der moldauischen Proeuropäer höre, sagte Sandu. Dem Vernehmen nach soll die Kundgebung am 21. Mai stattfinden.