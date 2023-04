Arbeitsvisum als Freibrief für Flucht in die EU

120.000 Arbeitsvisa

Laut internen Informationen sollen innerhalb kurzer Zeit mehr als 120.000 Arbeitsvisa im Zuge von Ansuchen aus Bangladesch in Bukarest genehmigt worden sein. Die Auswirkungen des - diplomatisch formuliert - saloppen Umgangs mit Bewilligungen für Jobs in Rumänien, also der EU, sind an der österreichisch-ungarischen Staatsgrenze bereits bemerkbar.