Graukogel schiebt Preimskirche in Gastein ins Tal

Schon in früheren Zeiten, zwischen 17. und 18. Jahrhundert, kämpfte die Preimskirche in Bad Gastein mit dem ins Tal schiebenden Graukogel. Jetzt, Mitte April, musste die neugotische Kirche wegen Gefahr in Verzug gesperrt werden. Und das bleibt die den Heiligen Primus und Felizian geweihte Pfarrkirche auch vorerst. Kirchgänger müssen wegen Rissen im Mauerwerk auf andere Kirchen ausweichen.