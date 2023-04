In diesem Hotel ist „Bello“ gern gesehener Gast

Wie die Kutscherklause in Eggern im Bezirk Gmünd. Der Gasthof wurde nun sogar zum vierten Mal in Folge vom Urlaubsportal Hundehotel.info ausgezeichnet. 791 Hotels aus zwölf europäischen Ländern standen heuer zur Wahl, die Kutscherklause wurde nicht nur Nummer 1 in Niederösterreich, sondern landete auch europaweit auf dem ausgezeichneten neunten Platz.