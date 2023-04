Mega-Sonnensturm brachte Polarlichter sogar zu uns

Auf Social Media Portalen kursieren Fotos von möglichen Polarlichtern in Österreich in der Nacht auf Montag. Aus Nordamerika bis in den Süden der USA gab es am Montag sogar sehr ausgeprägte Polarlichter. „Die Intensität des Sonnensturms dürfte im Laufe des Montags abnahmen, daher sollten in der Nacht auf Dienstag in Österreich eher keine Polarlichter mehr zu sehen sein“, prognostizierte Möstl.