Die Klimaneutralität und die Rasenheizungen

Nun braucht man kein Experte zu sein, um zu wissen, dass so eine Heizung energietechnisch absoluter Wahnsinn ist. Der frühere deutsche Bundesliga-Manager Andreas Rettig hat errechnet, dass der Betrieb der Rasenheizung pro Tag so viel Energie verbraucht wie ein Einfamilienhaus im ganzen Jahr. Um auf Betriebstemperatur zu kommen, muss eine Rasenheizung ca. drei Tage vorher eingeschaltet werden. Die Liga sollte also überdenken, ob ein solches Kriterium noch zeitgemäß ist. Vor allem, wenn sie sich selbst in Sachen Klimaneutralität ernst nimmt.