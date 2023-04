Die reichsten Steirer besitzen 10 Milliarden Euro

Jahrelang führte Dietrich Mateschitz die Liste der reichsten Steirer an. Durch den Tod des Red-Bull-Gründers ging sein Vermögen von 25 Milliarden Euro an seinen in Salzburg geborenen Sohn Mark über. Eine aktuelle Liste des „Vermögensmagazins“ weist für die Steiermark fünf Milliardäre aus. Deren Gesamtvermögen: 9,6 Milliarden Euro!