Der Nikotin-Kick im Kinderzimmer als Mega-Trend

Körper nimmt mehr Nikotin auf

Was ist nun gefährlicher: die klassische Zigarette oder der neue Hype? In der altbekannten „Kippe“ sind Nikotin und Tabak enthalten. Bei der Verbrennung entstehen schädliche Stoffe, die auch noch inhaliert werden. Die Nikotinbeutel hingegen sind tabakfrei und landen nicht direkt in der Lunge. Allerdings nimmt der Körper über die Schleimhäute mehr vom süchtigmachenden Nikotin auf. „Und die Langzeitschäden der Beutel sind, anders als die der Zigaretten, noch nicht erforscht“, warnt Hartmann.