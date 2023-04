In diesen Orten lief es für die Parteien am besten

Mehr als 386.000 Salzburger dürfen am Sonntag bei der Landtagswahl ihre Stimme abgeben und entscheiden so über die Zusammensetzung des Salzburger Parlaments für die kommenden fünf Jahre. Insgesamt acht Parteien treten dabei landesweit an, vor fünf Jahren waren es noch sieben. Die FPÖ-Abspaltung FPS gibt es auf Landesebene mittlerweile nicht mehr, ebenso wie die Liste Mayr, die den Einzug in den Landtag klar verpasste. Die KPÖ trat nur im Flachgau und in der Landeshauptstadt an und die christliche CPÖ ist auch verschwunden.