Keller überflutet: Verdächtiger entkam nur knapp

Zigtausende Euro Schaden

Die Kosten aufgrund der Vorfälle seien jedenfalls mittlerweile enorm, sagt Kollar. Neben dem Sachschaden an den Gebäuden und am Eigentum der Bewohner, kommen noch die Rechnungen für Security und das Auspumpen dazu. „Wir bewegen uns in einem sechsstelligen Bereich“, sagt der OSG-Chef. Er hofft, dass die Täter bald gefasst werden. „Es muss jemand sein, der sich gut auskennt. Aber warum macht er das gerade bei diesen Anlagen? Wir tappen im Dunkeln“, so Kollar. Es stelle sich auch die Frage, wie die Täter in die Gebäude gelangen.